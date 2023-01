Mất việc về quê, công nhân tìm cách "trốn Tết"

Một năm nhiều khó khăn, nhất là thời điểm quyết định xin nghỉ việc để về quê nhưng chị Vui vẫn tự động viên mình có thời gian nhiều hơn để dành cho con. Nếu như năm ngoái, cận Tết mới về nhà thì năm nay, chị cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, sắm sanh một số thứ phục vụ cho sinh hoạt, đưa con đi mua bộ quần áo mới. Chị cũng đã hoàn thành thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An và được chi trả 3,1 triệu đồng.

Theo ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An, trong năm 2022, có 845 người lao động từ các tỉnh phía Nam về đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, nhiều nhất là từ tỉnh Bình Dương với 370 người, Đồng Nai và TPHCM mỗi tỉnh, thành có 211 người.

Từ tháng 6/2022, công ty ít đơn hàng, phải cắt giảm giờ làm của công nhân. Dù khó khăn nhưng công ty cố gắng duy trì 8 tiếng làm việc cho công nhân đủ nhận lương. Thu nhập của chị Vui và đồng nghiệp giảm sâu, chỉ quanh mức 6 triệu đồng/tháng. Sau 4 tháng cố gắng bám trụ nhưng cảm thấy không có nhiều hi vọng, chị Vui quyết định xin nghỉ việc sớm.

Gánh nặng gia đình không cho phép chị Nguyễn Kim Xoan "xả hơi" đến Tết. Không có vốn, không có kinh nghiệm nào khác, chị Xoan khó để bắt đầu hướng đi mới. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị nộp hồ sơ xin việc vào một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Vsip Nghệ An, dù rằng so với mặt bằng thu nhập ở TPHCM thì ở đây có sự chênh lệch khá lớn. Cuối tháng 12, chị Xoan bắt đầu công việc mới, hi vọng có khoản tiền mua cho con tấm áo mới, biếu bố mẹ hai bên đồng tiêu Tết. "Nghĩ đến Tết mà chạnh lòng lắm", người mẹ trẻ buồn rầu.

Ngoài công việc ở công ty, chị Xoan tranh thủ sáng sớm và tối muộn đi ship hàng. Chạy giữa những cơn gió lạnh buốt của ngày đông, nước mắt cứ trào ra nhưng chị dừng xe lại, gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, tự động viên mình rồi lại vội vã lên đường. Mỗi đồng, mỗi đơn hàng của chị bây giờ là gói mứt, gói bánh, là tấm áo mới… cho con, là hi vọng cái Tết đang cận kề đỡ thiếu thốn.

"Chắc năm nay trốn Tết luôn quá. Tôi dự định sắm sanh ít đồ đạc, thịt thà, bánh kẹo để ông bà hai bên và các con đón Tết rồi tranh thủ đi làm thôi. Vừa rồi tôi có hỏi được một nơi tuyển người giúp việc từ 27 Tết đến mùng 6, tiền công 500.000 đồng/ngày nhưng công ty tôi mãi 29 Tết mới được nghỉ. Bên môi giới bảo để họ thuyết phục chủ nhà xem có lùi thời gian cho tôi được không", chị Xoan cho hay.

Trước đó, tại buổi tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn một số nhiệm vụ, tạo điểm nhấn trong ngành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đặc biệt lưu ý việc kết nối, hỗ trợ người lao động có nhu cầu quay trở lại thị trường lao động, hạn chế tối đa tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm...

Về vấn đề này, nguồn tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị sẽ tham mưu UBND tỉnh, yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê, báo cáo số lao động mất việc trở về quê trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão để có kế hoạch giới thiệu, tuyên truyền, khâu nối người lao động và doanh nghiệp.

"Theo thống kê, rà soát, có 35 doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 20.000 vị trí việc làm trong quý 1/2023. Chúng tôi sẽ đưa thông tin tuyển dụng về các địa phương, tuyên truyền để người dân, đặc biệt là người lao động mất việc từ các tỉnh, thành trở về biết và lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với năng lực, nhu cầu", nguồn tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho hay.