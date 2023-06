Mất việc, hoãn việc rồi sao?

Nguyễn Văn Thành, một xe ôm công nghệ, bịt kín mặt và tay, khoác lên mình bộ quần áo mùa đông rồi hòa vào dòng người đông nghẹt giữa cái nóng gay gắt, như thiêu như đốt của tháng Sáu.

Mỗi ngày, Thành 40 tuổi, làm việc từ 6h sáng đến 10h đêm để có tiền trả tiền trọ, tiền ăn và gửi về quê ở Thanh Hóa nuôi con. Buổi trưa, khi mặt trời lên cao nhất, Thành tìm một gốc cây, hay hàng hiên nào đó để chợp mắt.

Mưu sinh bằng lái xe ôm thật vất vả, nhưng anh không có lựa chọn nào khác vì công việc ở quê đã mất do công ty đóng cửa cuối năm ngoái trong khi thu nhập từ ruộng không đủ sống. “Làm xe ôm là cách cuối cùng rồi, anh ạ”, Thành vừa đi vừa nói.

“Nhưng bây giờ phải làm thêm nhiều giờ mới có được thu nhập như trước vì có quá nhiều xe ôm. Anh nhìn xem kìa”, Thành nói, chỉ tay vào hàng trăm bóng áo xanh, áo vàng chen cứng trên hè phố ở bến xe Mỹ Đình.

Câu chuyện của Thành hay những câu chuyện tương tự từ cánh xe ôm tôi được nghe ngày một nhiều hơn gần đây. Không có việc thì đương nhiên họ phải tìm một cách gì đó để sinh sống chứ chả nhẽ lại buông xuôi? Ai cũng phải làm việc gì đó để mưu sinh, để nuôi gia đình.

Đợi nửa ngày trời, ông Tuấn xe ôm (nhân vật trong ảnh) mới được người khách mối gọi nhờ chở về nhà sau buổi chợ trưa. Ảnh: Hà Nguyễn

Những lời tâm sự của họ, dù chỉ mang tính cá nhân, nhưng có thể giúp phác họa bức tranh lao động. Xe ôm là lựa chọn đơn giản nhất, thuận tiện nhất của những công nhân, nhân viên văn phòng, lao động tư do, sinh viên… khi họ mất việc, giảm việc. Kể từ cuối năm ngoái, số lượng đăng ký xe ôm công nghệ ngày càng nhiều lên, văn phòng của họ luôn chật kín người.

Sản xuất, kinh doanh đình đốn ở khu vực doanh nghiệp do mất đơn hàng, do lãi suất cao, do mất điện gần đây và do nhiều lý do khác thì người lao động luôn là những người đầu tiên gánh chịu hậu quả.