Mặt Trăng: 7 bí ẩn và 1 giả thuyết khó tin

Trên bề mặt không nhìn thấy được của Mặt Trăng (phía tối của Mặt Trăng), chúng ta đã phát hiện nhiều hố va chạm, núi đồi, và các địa hình mấp mô. Nhưng bề mặt đối diện với Trái Đất lại khá bằng phẳng. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa giải đáp được lý do cho sự khác biệt này. Về lý mà xét, nếu Mặt Trăng là vật thể tự nhiên trong vũ trụ, trong thời gian tồn tại lâu dài như thế, cơ hội bị thiên thạch rơi vào ở các mặt là như nhau, vậy tại sao lại có sự khác biệt to lớn giữa hai mặt như vậy?

So với các vệ tinh của các hành tinh khác, tính năng này của Mặt Trăng có thể nói là độc nhất vô nhị.

Hố thiên thạch trên Mặt Trăng chứa rất nhiều dung nham, và trong những dung nham này có bao hàm những nguyên tố kim loại hiếm thấy trên Trái Đất, như titan, crôm, yttrium… Muốn làm nóng chảy những nguyên tố kim loại này sẽ phải cần đến mức nhiệt độ từ 2-3 nghìn độ C trở lên, nhưng trên thực tế Mặt Trăng là một “tinh cầu lạnh lẽo hoang vắng”, ít nhất 3 tỷ năm qua không có núi lửa hoạt động. Vậy tại sao trên Mặt Trăng lại có nhiều nguyên tố kim loại nóng chảy ở mức nhiệt độ cao đến thế?

Bí ẩn số 7: Mật độ thấp

Vào năm 1969, NASA đã tạo ra một va chạm trên bề mặt Mặt Trăng để các phi hành gia của phi thuyền Apollo 12 có thể đo đạc sóng địa chấn phát ra. Mặt Trăng “rung lên” đến hơn 55 phút. Chấn động từ nhỏ rồi lớn dần lên, và duy trì ở cường độ lớn nhất trong khoảng 8 phút, sau đó biên độ sóng yếu dần rồi mất hẳn. Quá trình này diễn ra khoảng 1 tiếng, nhưng “dư âm ngân nga” kéo dài mãi.

Trái: sóng âm truyền trong một kết cấu rỗng. Phải: sóng truyền trong khối đặc (Ảnh: Internet)

Người phụ trách nghiên cứu địa trấn là Maurice đã nhận định như sau: “Địa chấn giống như khi ta gõ vào cái chuông nhà thờ. Sóng từ tâm địa chấn truyền ra xung quanh bề mặt ngoài Mặt Trăng, thay vì hướng vào bên trong, tương tự như hiện tượng diễn ra với một khối cầu kim loại rỗng.”

Trong cuốn sách năm 1982 “Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program” (tạm dịch: ‘Nguyệt môn: Những phát hiện được giữ kín của Chương trình Không gian Hoa Kỳ’), nhà nghiên cứu và kỹ sư hạt nhân William L. Brian II đã viết rằng, bằng chứng từ thí nghiệm địa chấn Apollo cho thấy “Mặt Trăng là rỗng và tương đối cứng.”

Tốc độ truyền dao động bên trong Mặt Trăng là tương đương với tốc độ truyền dao động của kim loại, từ đó các nhà khoa học phòng đoán rằng phần trong của nó có một lớp vỏ kim loại, trên lớp vỏ này được che phủ bởi một tầng đá lỏng lẻo có độ dày từ 10 – 20 dặm Anh.

Giả thuyết này liệu có khả năng xảy ra?

Năm 1970, các nhà khoa học Nga Alexander Scherbakov và Mihkai Vasin đã đưa ra giả thuyết “Phi thuyền Mặt Trăng” gây sốc để giải thích nguồn gốc Mặt Trăng. Họ tin rằng mặt trăng thực tế không phải một vệ tinh tự nhiên của trái đất, mà là một phi thuyền được tạo ra bởi các sinh mệnh có trí tuệ, và được thiết kế và tạo hình như một hành tinh. Có rất nhiều tài liệu về nền văn minh của họ được lưu giữ bên trong Mặt Trăng, và được cố ý đặt trên Trái Đất. Tất cả các khám phá về mặt trăng thực ra là công trình xuất chúng của các sinh mệnh có trí tuệ sống bên trong đó. Tất nhiên, giới khoa học khinh miệt lý thuyết này. Tuy nhiên, không thể chối cãi được rằng lý thuyết này giải thích được những điểm bất thường của Mặt Trăng đã nêu ở trên. Ai có thể bảo cách tiếp cận này là không khoa học?

“Lần đầu tiên tình cờ thấy giả thuyết gây sốc [của các nhà khoa học] Xô Viết, tiết lộ về bản chất thật sự của Mặt Trăng, tôi đã choáng váng. Lúc đầu, tôi cho rằng điều đó thật khó tin và một cách tự nhiên tôi bác bỏ nó. Sau đó, khi thông tin khoa học từ các cuộc thám hiểm Apollo của chúng tôi mang lại ngày càng nhiều dữ kiện hỗ trợ cho giả thuyết Xô Viết, tôi thấy mình buộc phải chấp nhận nó”, trích lời mở đầu của Don Wilson trong cuốn sách khám phá về giả thuyết vệ tinh nhân tạo của ông với tựa đề “Our Mysterious Spaceship Moon” (tạm dịch: Tàu vũ trụ Mặt Trăng bí ẩn của chúng ta).

Liệu vào một thời kỳ nào đó trong lịch sử hàng tỷ năm của Trái Đất, có một nền văn minh thực sự đủ tiên tiến để tạo ra công trình với kích thước khổng lồ như vậy? Chúng ta khó mà biết được, bởi tàn tích của một nền văn minh sẽ chẳng còn sót lại bao nhiêu chỉ sau 10.000 năm. Nhưng chúng ta đã biết rằng, các nền văn minh cổ đại có trình độ tiên tiến vượt qua chúng ta ngày nay, các kim tự tháp có thể đóng vai trò là những cơ sở năng lượng khổng lồ, chúng được xây dựng với số lượng lớn và thậm chí được quy hoạch trên phạm vi toàn cầu.

Nếu thực sự Mặt Trăng là nhân tạo, có phải nó được tạo ra đơn giản chỉ để chiếu sáng bầu trời đêm, hay còn có những ý đồ thiết kế nào khác? Từ trường của nó có ảnh hưởng đến thủy triều trên Trái Đất, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, và một số người tin rằng trăng tròn còn có thể ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của con người.

Mặt Trăng đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống trên Trái Đất, thật khó để tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu không có nó. Nhưng có lẽ, nhân loại một thời kì xa xưa đã từng biết đến một kỷ nguyên không có vầng trăng.