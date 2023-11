Mặt tối đằng sau hào quang của BlackPink

Nhóm nhạc nữ số một thế giới

Ngày 22/11, BlackPink được nhìn thấy với vẻ ngoài sang trọng, trang nhã, đứng xếp hàng để được diện kiến Vua Charles III trong căn phòng lớn nhất của Cung điện Buckingham - nơi từng tiếp đón Sa hoàng Nga Nicholas I và nhiều nguyên thủ quốc gia khác.

Đối với hầu hết người ở độ tuổi 20, việc được quốc vương Anh trao tặng Huân chương Thành viên của Đế quốc Anh (Member of the Order of the British Empire - MBE) - với tư cách đại sứ về biến đổi khí hậu - là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ.

Tuy nhiên, đối với Lisa Manoban, Rosé Park, Jisoo Kim và Jennie Kim, vinh dự mới nhất này chỉ là một chú thích nhỏ trong sự nghiệp đầy rẫy những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”: vô số bản hit giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới, các chuyến lưu diễn “cháy” vé, được xướng tên tại các giải thưởng âm nhạc lớn và hợp tác với các siêu sao quốc tế như Selena Gomez, Lady Gaga…



Vua Charles trao MBE cho BlackPink tại Cung điện Buckingham. Ảnh: IG.

Họ thống trị thế giới nhạc pop Hàn Quốc, thường được gọi là Kpop, và đứng trên đỉnh đế chế trị giá 50 triệu bảng Anh (63 triệu USD), không chỉ giới hạn ở âm nhạc, mà còn cả thời trang, sắc đẹp và giải trí. Những thứ đó khiến họ được mệnh danh là nhóm nhạc nữ số một thế giới.

Một bộ phận công chúng Anh có thể chưa từng nghe đến BlackPink hay phong cách âm nhạc Kpop. Tuy nhiên, độ nổi tiếng của họ trên toàn cầu thực sự khiến nhiều ngôi sao phải ghen tỵ. Ví dụ rõ thấy nhất là Instagram của BlackPink có 57 triệu người theo dõi, gấp ba lần Madonna, chưa kể những con số “khủng” mà từng thành viên có được.

Khác với hình ảnh 4 phụ nữ trẻ tạo dáng khiêm tốn tại Cung điện Buckingham, trên sân khấu họ tự tin như những nữ hoàng thực thụ, với váy ngắn, dây treo, giày boot cao su và những ca khúc táo bạo.

Vẻ ngoài quyến rũ đó là một phần hình ảnh được tuyển chọn cẩn thận, được tạo ra trên băng chuyền sản xuất idol của Kpop - nền công nghiệp âm nhạc lớn thứ 6 thế giới - ngày càng được hoàn thiện trong hai thập kỷ qua.

Ngoài BlackPink, Kpop còn có nhiều đại diện khác như BTS (vượt mặt Taylor Swift về doanh số bán album vào năm 2020), Girls' Generation hay New Jeans…

Mỗi nhóm đều xuất hiện trước công chúng bóng bẩy nhất: vũ đạo được dàn dựng hoàn hảo, video ca nhạc giống như những bộ phim bom tấn kinh phí lớn và không khuyết điểm, nếp nhăn hay sợi tóc nào lệch lạc trên làn da trắng như thạch cao.

Lò đào tạo Kpop

Những người quan tâm đến Kpop đều biết trước khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc, các idol phải trải qua quá trình thực tập sinh tại các công ty giải trí. Người nhanh có thể ra mắt (debut) sau một vài năm, người chậm đôi khi phải mất đến cả thập kỷ hoặc hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được may mắn, phần lớn thực tập sinh không trụ vững trước sự đào thải khốc liệt và bước lên sân khấu mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Các lò đào tạo thần tượng là nơi thấy rõ nhất “mặt tối” của Kpop. Bắt nạt, lạm dụng và bóc lột được cho là phổ biến khi những người trẻ tuổi phải chịu chế độ huấn luyện khắc nghiệt, kiểm tra cân nặng hàng ngày và áp lực phải phẫu thuật thẩm mỹ. Đặt bút ký vào hợp đồng có nghĩa là mọi hành động của họ đều bị kiểm soát.