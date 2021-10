Mặt thật của "mỹ nhân" chuyên... mượn xe

Điển hình, sáng 20-10, trực ban hình sự Công an TP.Tuy Hòa nhận được trình báo của anh Lê Thành Tài (SN 1995, trú TT Phú Thứ, huyện Tây Hòa) về việc bị một đối tượng quen qua mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt xe máy Exciter BS: 78F1-256.75 vừa mới mua giá 32 triệu đồng. Trước đó, Tài kết bạn qua Facebook với một cô gái có tên Diễm My. Sau nhiều ngày tâm sự qua mạng, Diễm My chủ động mời anh đến cà phê ở phường 2 (TP.Tuy Hòa), đồng thời hỏi mượn xe máy cho em trai đi giải quyết công việc gia đình. Khi đến điểm hẹn, anh Tài giao xe máy cho một thanh niên tự xưng em trai của Diễm My, rồi ngồi chờ rất lâu nhưng không thấy Diễm My đến. Sốt ruột, Tài nhắn tin qua messenger nhưng tài khoản Facebook Diễm My đã biến mất không dấu vết.