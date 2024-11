Mất tài khoản Facebook vì những quảng cáo độc hại: Làm cách nào để nhận diện?

Mạng xã hội Facebook với hàng tỉ người dùng trên toàn cầu, đang phải đối mặt với một làn sóng tấn công mới đáng lo ngại, quảng cáo độc hại. Ẩn mình dưới lớp vỏ bọc hấp dẫn, những quảng cáo này được thiết kế để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài khoản người dùng. Quảng cáo độc hại tràn ngập trên Facebook Theo cảnh báo từ công ty an ninh mạng Bitdefender, kẻ xấu đang khai thác triệt để nền tảng Facebook để phát tán quảng cáo độc hại. Chiêu trò phổ biến của chúng là đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn, chẳng hạn như cung cấp miễn phí các ứng dụng, trò chơi hoặc giảm giá sốc… nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người dùng. Chỉ cần một cú nhấp chuột vào những quảng cáo "mồi" này, người dùng có thể rơi vào bẫy của kẻ tấn công. Điều đáng báo động là chiến dịch quảng cáo độc hại này đã hoành hành trên Facebook suốt một tháng qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, chúng còn không ngừng được cải thiện với những thủ đoạn tinh vi hơn. Một ví dụ điển hình là sự xuất hiện của phần mềm độc hại SYS01, có khả năng tấn công đa nền tảng, đánh cắp thông tin đăng nhập Facebook... Sau khi chiếm được tài khoản của nạn nhân, chúng sẽ lợi dụng nó để tiếp tục phát tán quảng cáo độc hại như một vòng luẩn quẩn. Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân, nhưng những kẻ tấn công dường như quan tâm nhiều hơn đến các tài khoản business. Điều này cũng không có gì khó hiểu khi các tài khoản này thường sở hữu lượng người theo dõi cao, giúp chúng phát tán quảng cáo độc hại với tốc độ nhanh hơn, mở rộng phạm vi tấn công. Quảng cáo độc hại trên Facebook. Ảnh: Bitdefender Người dùng Facebook cần làm gì? Trước tình hình đáng lo ngại này, người dùng Facebook cần nâng cao cảnh giác và trang bị những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ mình. Trước hết, hãy luôn đặt câu hỏi trước những quảng cáo quá tốt để trở thành sự thật. Liệu một ứng dụng trả phí nổi tiếng có thực sự được miễn phí? Liệu mức giảm giá kịch sàn kia có đáng tin? Thứ hai, tuyệt đối không nhấp vào những quảng cáo đến từ các nguồn không rõ ràng. Chỉ nên tin tưởng và tương tác với quảng cáo từ các thương hiệu uy tín. Ngoài ra, Bitdefender cũng khuyến cáo người dùng nên cài đặt phần mềm chặn quảng cáo, thường xuyên cập nhật phần mềm diệt virus và báo cáo quảng cáo độc hại cho Facebook. Trong trường hợp không may "dính bẫy", bạn hãy nhanh chóng xóa mọi tệp tin đã tải về từ trang web độc hại. Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Phạm Hoàng Huy, chủ nhiệm bộ môn Thương mại điện tử của trường FPT Polytechnic TP.HCM cho biết, để tránh bị khóa tài khoản Facebook, người dùng không nên sử dụng các ứng dụng bên ngoài không được Meta ủy quyền để đăng nhập, hoặc cập nhật thông tin trên tài khoản. Những ứng dụng này có thể gây nghi ngờ và dẫn đến khóa tài khoản. Nếu bạn đăng nhập tài khoản Meta trên quá nhiều thiết bị, đặc biệt từ các IP hoặc vị trí địa lý khác nhau, hệ thống có thể nghi ngờ tài khoản bị xâm phạm và tạm thời khóa nó. Bên cạnh đó, để tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu, bạn nên chủ động tìm hiểu và tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Đồng thời cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào người lạ khi sử dụng mạng xã hội. Cuối cùng, bạn hãy kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp để tăng thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản Facebook. Để thực hiện, người dùng chỉ cần truy cập vào phần cài đặt Facebook, chọn Account Center (trung tâm tài khoản) - Password and security (mật khẩu và bảo mật) - Two-factor authentication (xác thực hai lớp) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Cách kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp trên Facebook. Ảnh: TIỂU MINH Hãy nhớ rằng, trong thế giới số đầy cạm bẫy, sự chủ động và cảnh giác của mỗi người dùng chính là lá chắn tốt nhất để bảo vệ thông tin và tài khoản Facebook. Tiểu Minh