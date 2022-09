Mật ong đen siêu hiếm, tương đen 'có một không hai' ở Gia Lai

Mỗi ngày, xưởng tương đen của ông Cường sản xuất được hơn 600kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng, xưởng ông Cường lãi trên 35 triệu đồng.

Miến dong sợi to lạ mắt giá cao vẫn hút khách

Chợ mạng gần đây xuất hiện một loại miến đặc biệt, nhìn thoáng qua tưởng là sợi phở nhưng thực ra đây là loại miến dong thái tay của người dân Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

Một tiểu thương ở Điện Biên chuyên bán lẻ và sỉ loại miến này, cho biết, miến dong sợi to được chế biến từ củ dong riềng, được chính những người dân bản Thái làm hoàn toàn bằng tay, rất công phu theo cách truyền thống. Khác với các loại miến khác được thái sợi nhỏ, loại miến này được thái sợi to dạng phở trông rất lạ mắt. Những sợi miến có màu đen trong veo, thơm đặc trưng, với hương vị của vùng sơn cước. Vì được làm từ bột củ dong riềng nên loại miến sợi to này mềm nhưng có độ dai, không bị nát, không bết dính vào nhau và nhất là không trương khi chế biến như các loại miến khác.

Miến dong sợi to được chế biến từ củ dong riềng theo phương thức thủ công (Ảnh: Thảo Nguyên)

Do không chứa tinh bột đường nên loại miến này phù hợp với những người đang phải ăn kiêng, như người bị tiểu đường, tim mạch, huyết áp, ung thư, táo bón hay muốn giảm cân... Loại miến dong này có thể nấu nhiều món khác nhau như nấu mì, làm phở xào, trộn gỏi hay thả lẩu,... Hiện 1kg miến thái sợi to có giá 80.000-90.000 đồng/kg. Dù bán với giá đắt hơn gấp đôi loại miến thông thường, nhưng miến dong sợi to vẫn hút bà nội trợ đặt mua về ăn.