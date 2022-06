Mất hàng trăm triệu đồng vì làm cộng tác viên bán hàng online

Các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những người nhẹ dạ, cả tin, nhất là những phụ nữ ở nhà không có việc làm, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh, hay đang nuôi con nhỏ, cần một công việc để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù, đã có nhiều cảnh báo của cơ quan Công an và báo chí, nhưng nhiều người do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin nên vẫn mắc lừa và bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Điển hình như trường hợp chị N.T.L một nạn nhân ở TP Tuyên Quang. Do mong muốn có thêm thu nhập, chị đã vào trang facebook "Tổng kho Lazada" để tuyển làm cộng tác viên. Sau đó, chị được một người tự xung là nhân viên sàn thương mại điện tử hướng dẫn điền các thông tin cá nhân, lấy mã cộng tác viên và thực hiện các nhiệm vụ mua sản phẩm, thanh toán đơn hàng để được hưởng chiết khấu % hoa hồng theo sản phẩm.