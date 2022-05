Mất gần trăm triệu vì đào được cây gỗ: Liệu có đòi lại được tiền?

- Vật được tìm thấy là di tích lịch sử, văn hóa thì thuộc Nhà nước. Người tìm thấy vật đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

- Vật được tìm thấy không phải là di tích lịch sử, văn hóa, mà có giá trị đến 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy. Nếu vật tìm thấy có giá trị lớn hơn 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá 10 tháng lương; phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước.

Theo Luật sư Xuyến, trong trường hợp này nếu số tài sản có giá trị cao cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập hội đồng định giá, bán đấu giá. Sau khi bán đấu giá thành công sẽ trích một phần tặng thưởng cho người phát hiện, đồng thời hoàn trả chi phí trục vớt cho người tìm thấy.

Khi ông Nam đang cho cưa xẻ gỗ thì Công an huyện Sa Thầy đã đến để lập biên bản nhằm kiểm tra nguồn gốc, giấy tờ liên quan cây gỗ này (Ảnh: Đ.N).

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Nam không trình báo việc đào được cây gỗ?