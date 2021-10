Mất đỉnh và tụt dốc, vàng vào đợt bán tháo lớn cuối năm

Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng; trong đó, thời điểm giá vàng trong nước lên mức cao nhất là 58,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch khoảng 8,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng 28/10.

Trong báo cáo mới đây, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, nhu cầu đối với vàng của người tiêu dùng Việt Nam đạt 3 tấn trong quý 3/2021, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020.

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 1.782,23 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2021 giảm 1,04% xuống 1.783,90 USD/ounce.

Dù giảm trong tuần nhưng tính chung cả tháng giá vàng kỳ hạn vẫn tăng. Giá vàng vẫn tăng 1,5% trong tháng 10/2021 - mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng Bảy tới nay do hoạt động mua vào do lo ngại về lạm phát gia tăng trên toàn thế giới và sự phục hồi không đồng đều của các nền kinh tế từ đại dịch .

Dự báo giá vàng tuần tới

Theo báo cáo Xu hướng Nhu cầu vàng mới nhất của WGC trên toàn thế giới, nhu cầu đối với vàng đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 13% so với quý trước xuống còn 831 tấn, chủ yếu là do lượng bán ra của các quỹ hoán đổi danh mục vàng (các ETF vàng).

Lượng bán vàng ròng ETF khá nhỏ (27 tấn), song khi so sánh với lượng mua tăng vọt do đại dịch một năm trước đó, điều này đủ khiến nhu cầu vàng nói chung giảm so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù nhu cầu tăng lên ở tất cả các lĩnh vực khác.