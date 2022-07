Mất cả trăm triệu để chuộc người từ Campuchia sau bẫy lừa 'việc nhẹ lương cao'

Một cán bộ công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, tính đến thời điểm hiện tại có 11 trường hợp là công dân địa phương có đơn trình báo việc bị những kẻ môi giới lừa đảo, lôi kéo xuất cảnh sang Campuchia lao động trái phép, trong đó, mới có 3 trường hợp bị lừa được về nước.

Chị Phan T.Đ.T. (trú ở TP Huế, chị gái của một nạn nhân bị lừa sang Campuchia) cho biết thêm, do tin lời quảng cáo trên Facebook nên em trai chị T bị lừa đưa sang Campuchia theo đường biển và bị nhốt trong tòa nhà biệt lập. Ngoài em trai chị còn có rất nhiều nạn nhân khác là người Việt Nam.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như anh T. Nhiều nạn nhân khác ở tỉnh Thừa Thiên - Huế sau khi bị những kẻ lừa đảo đưa sang Campuchia đã bị ép buộc lao động dưới các hình thức, chịu sự đánh đập, hành hạ nhưng không thể xin nghỉ việc hoặc bỏ trốn.

“Bên xứ người chúng tôi làm việc tại các cơ sở do người nước ngoài làm chủ ở Campuchia và không được giao tiếp với bên ngoài, với gia đình hay người thân. Nếu người lao động làm việc không vừa ý chủ thì sẽ bị đánh hoặc bán đi một công ty khác với giá cao. Muốn trở về Việt Nam thì phải liên lạc với gia đình để nộp tiền chuộc đến 200 triệu đồng”, anh T. chia sẻ.

Tuy nhiên, vị cán bộ công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định, đây mới là số người bị lừa có đơn thư gửi đến cơ quan công an và thực tế con số người sập bẫy lừa mang tên "sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao" có thể sẽ còn cao hơn.

Một cán bộ công an ở Thừa Thiên - Huế trực tiếp tham gia phá án chia sẻ, thủ đoạn của những kẻ lừa đảo, lôi kéo, tổ chức đưa người sang Campuchia lao động trái phép là chúng đều dùng sim rác và những tài khoản ảo trên mạng xã hội để làm công cụ lừa đảo. Do đó, việc truy xuất, tìm ra tung tích của những kẻ này là rất khó khăn.

Vị cán bộ này chia sẻ, việc tìm ra những kẻ giăng bẫy lừa thì khó mà việc những nạn nhân sập bẫy lại khá dễ. Chỉ cần lên mạng internet nhập từ khóa “việc làm Campuchia”, trong khoảng thời gian rất ngắn, nhiều hội nhóm xuất hiện với những lời mời chào về mức thu nhập ổn định hơn 20 triệu/tháng, không tốn chi phí, không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần biết đánh máy, công việc nhẹ nhàng, visa chính ngạch, cùng nhiều cam kết hấp dẫn khác...

Theo cơ quan công an, việc tìm ra những kẻ lừa đảo, tổ chức đưa người sang Campuchia lao động trái phép là rất khó khăn vì chúng thường dùng sim số rác và tài khoản ảo trên mạng xã hội.

Tin vào lời dẫn dụ “việc nhẹ, lương cao”, không cần xác minh, nhiều thanh niên trốn gia đình, liên lạc với các tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội để rồi bị đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều cách đưa họ vượt biên sang Campuchia; thậm chí nhiều kẻ lừa đảo còn sẵn sàng ứng trước tiền công để dụ dỗ người lao động.

Thượng tá Phan Gia Năm - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, qua công tác nghiệp vụ và qua thông tin từ đơn thư tố giác của gia đình người bị hại, đơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp để xác minh, điều tra làm rõ những đối tượng đưa người Việt Nam sang Campuchia.

Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng ở Campuchia tìm cách đưa các nạn nhân trở về Việt Nam an toàn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tránh bị sập bẫy lừa “việc nhẹ lương cao”.

"Mong muốn tìm kiếm việc làm ổn định để mưu sinh là ước muốn chính đáng của người lao động; tuy nhiên mỗi người dân cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ các thông tin về nơi thuê lao động, liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động đã được Nhà nước cấp phép để được hướng dẫn cụ thể… để tránh sập bẫy lừa đảo việc nhẹ, lương cao để rồi tiền mất tật mang", lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhắn nhủ.