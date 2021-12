Mất bao lâu để tóc mọc lại khi hóa trị?

Your browser does not support the audio element.

Nhiều người bị rụng một phần hoặc toàn bộ tóc nếu họ trải qua hóa trị. Tuy nhiên, tác dụng phụ này hiếm khi vĩnh viễn và tóc sẽ mọc trở lại sau khi kết thúc điều trị.

Theo Medical News Today, hóa trị có thể ảnh hưởng không chỉ đến các tế bào ung thư mà còn ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh, bao gồm cả những tế bào trong nang tóc hỗ trợ sự phát triển của tóc. Tổn thương đối với các tế bào này có thể khiến tóc trên đầu, lông mi, lông mày và tóc ở những nơi khác trên cơ thể bị rụng trong quá trình điều trị.