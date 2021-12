Mất 2,5 tỷ đồng qua thỏa thuận hợp tác đầu tư

Quá trình điều tra được biết, Hoàng Ngọc Tuấn đứng tên góp vốn tại công ty Đức Tâm Land (chiếm 70% cổ phần) là người điều hành hoạt động công ty và Phan Ninh Thị Phương Trang đứng tên góp vốn, Giám đốc Chi nhánh Công ty Đức Tâm Land (phường Bến Thành, quận 1) có lấy 2,5 tỷ đồng của ông Hồ Văn Hai. Đây là số tiền Công ty Đức Tâm Land thanh toán cho ông Hai theo thỏa thuận hợp tác đầu tư đã ký. Tuy nhiên, hiện nay các cá nhân này không còn cư ngụ ở địa phương, không rõ đang làm gì, ở đâu.

Vì vậy, để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Hoàng Ngọc Tuấn (SN 1992, cư trú tại huyện Long Thành, tỉnh Long An) và Phan Ninh Thị Phương Trang (SN 1979, cư trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh) đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Tòng (Đội 8) điện thoại 0976555428 để làm rõ nội dung liên quan vụ án nêu trên.