Mất 100 triệu đồng trong tài khoản vì bị 'công an' gọi điện yêu cầu chuyển tiền

Chị H đã làm theo hướng dẫn của đối tượng thì phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị mất hơn 100 triệu đồng. Lúc này chị H mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo như trên, tránh “mắc bẫy của đối tượng xấu”. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.