Marvel tung bom tấn sặc mùi tiền 'Ant-Man And The Wasp: Quantumania'

Sau thời đại của những viên đá vô cực, đa vũ trụ là thứ mà Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) hướng đến trong tương lai.

Cùng với những tác phẩm tạo tiền đề như Spider-Man: No Way Home (2021) và Doctor Strange In The Multiverse of Madness (2022), đa vũ trụ tiếp tục được khai phá trong Ant-Man And The Wasp: Quantumania (Người Kiến Và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử).

Phim chính thức mở ra kỷ nguyên anh hùng mới cho MCU, đồng thời xuất hiện Kang the Conqueror - tên ác nhân còn đáng sợ hơn cả Thanos.