'Mark Zuckerberg từ chức' chỉ là tin đồn

Trước thông tin Zuckerberg từ chức vào năm 2023 của The Leak, người phát ngôn Meta Andy Stone chỉ đáp ngắn gọn: “Sai rồi”.

Đây không phải lần đầu tiên Zuckerberg bị kêu gọi từ chức. Tháng 11/2021, Frances Haugen – cựu nhân viên Meta – người có vai trò không nhỏ trong “Hồ sơ Facebook” lập luận “Facebook sẽ mạnh hơn nếu có ai đó sẵn sàng tập trung vào sự an toàn”.

Năm 2020, nhà đầu tư George Soros kêu gọi Zuckerberg từ bỏ ghế CEO trong lá thư đăng trên Financial Times. Năm 2018, khi Facebook nằm trong trung tâm của tranh cãi can thiệp bầu cử, nhà báo Robinson Meyer của The Atlantic cũng đặt câu hỏi liệu Zuckerberg có từ chức không và được đích thân Zuckerberg trả lời: “Không”.