Mark Zuckerberg đối đầu Apple: 'Bắt tay' với Microsoft, Epic Games, tham vọng định hình tương lai ngành công nghiệp Internet

Theo The Verge, nhóm này được tạo ra nhằm thúc đẩy tạo ra các giao thức mở, giúp người dùng dễ dàng di chuyển qua các thế giới ảo và trao đổi tài sản kỹ thuật số trong tương lai.

Zuckerberg tự tin rằng các sản phẩm của mình, dưới mác Meta, sẽ trở thành những giải pháp thay thế hữu hiệu với giá thành phải chăng hơn nhiều so với Apple.



Apple và Meta chưa bao giờ đứng trên cùng một chiến tuyến. Nền tảng mạng xã hội lớn nhất hành tinh trước đó đã bị ảnh hưởng nặng nề so với các đối thủ do bản cập nhật quyền riêng tư của Apple hồi năm ngoái làm giảm thiểu khá nhiều khả năng nhắm mục tiêu và đo lường hiệu quả quảng cáo. Google, với mảng kinh doanh tìm kiếm cốt lõi, đã may mắn miễn nhiễm với sự thay đổi của Apple, đồng thời cho biết có thể sớm giới thiệu một bản cập nhật quyền riêng tư tương tự cho các ứng dụng Android.

Tuyên bố mới đây của Zuckerberg cho thấy rằng ngay cả khi Meta đang cố gắng tìm cách thoát khỏi sự thống trị của Apple trên mảng thiết bị di động, 2 gã khổng lồ công nghệ của thung lũng Silicon vẫn sẽ phải cạnh tranh với nhau trong một khoảng thời gian dài sắp tới để độc chiếm người dùng.

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế, The Verge)