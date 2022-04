Mark Zuckerberg bị cấp dưới ví von với 'Con mắt của Sauron', ác nhân chính trong Chúa Nhẫn

Sauron là ác nhân chính trong loạt tiểu thuyết The Lord of the Rings của J.R.R. Tolkien, được xem là Chúa tể bóng tối tại Trung địa, chủ nhân của vùng đất Mordor với tham vọng thống trị cả thế giới. Xuyên suốt bộ truyện này, Sauron gắn liền với hình ảnh 1 con mắt rực lửa luôn ráo riết soi xét mọi ngóc ngách để tìm ra chiếc Nhẫn chủ (The One Ring). “Con mắt của Sauron” (hay The Eye of Sauron) chính là biểu tượng của sức mạnh và nỗi sợ hãi đối với bất cứ ai tham gia vào cuộc chiến liên quan đến chiếc nhẫn quyền năng.

Và thú vị thay, các nhân viên tại Meta lại sử dụng cụm từ này - The Eye of Sauron, để đặt biệt danh cho CEO Mark Zuckerberg.