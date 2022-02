Marc Overmars quấy rối tình dục: Huyền thoại sụp đổ

"Một số đã bối rối về hành vi của ông ta, không biết làm thế nào để đáp lại những lời bình phẩm về ngoại hình của họ, hoặc đề nghị đi uống nước", NRC viết.

Các nhân viên của của Ajax muốn giấu tên khi nói chuyện với NRC vì nhiều lý do khác nhau, chủ yếu sợ hậu quả có thể xảy ra đối với công việc của họ. Những người này cho rằng các đồng nghiệp nữ cảm thấy buộc phải trả lời tin nhắn của Overmars.

Từ đó, câu chuyện đi xa hơn. Sau những tin nhắn quấy rối, Overmars dần mất kiểm soát và không ngại gửi hình ảnh bộ phận sinh dục cho đồng nghiệp.

"Tôi rất xấu hổ. Tuần trước tôi đã phải đối mặt với các báo cáo về hành vi của mình", Overmars lên tiếng sau khi từ chức. "Thật không may, tôi không nhận ra mình đã vượt qua ranh giới.

Tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Tôi xin lỗi. Chắc chắn đối với một người ở vị trí của tôi, hành vi này là không thể chấp nhận được".

Your browser does not support the video tag.

Đại Phong