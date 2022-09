Mạo hiểm đưa ra quyết định này, sư tử bị con mồi giẫm đạp suýt chết

Khả năng đi săn hiệu quả theo bầy đàn là vũ khí cực mạnh của sư tử (Ảnh: istockphoto).

Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã, bằng cách sống trong các nhóm cá thể có liên quan với con cái của chúng.

Bất chấp khi săn mồi hay tự vệ, sư tử không bao giờ đơn độc. Chúng thích hoạt động theo một nhóm nhỏ và dùng kỹ năng, sức mạnh, tốc độ để hạ gục đối thủ.

Nhờ vậy, chúng là những thú săn mồi siêu hạng và là động vật ăn thịt đầu bảng trên thảo nguyên. Các nghiên cứu khoa học chứng minh khả năng đi săn theo bầy của sư tử chính là yếu tố giúp chúng tăng tỷ lệ thành công khi săn bắt các loài thú lớn và nguy hiểm.