Mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo 70 người có nhu cầu vay vốn

Ngày 6/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Dinh (SN 1996) và Lê Quý Cường (SN 2003), cùng ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh ngân hàng cho vay vốn online. Cụ thể, các đối tượng thiết kế giao diện giả mạo ngân hàng Sacombank với thông tin về việc cho vay vốn online rồi chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Hai đối tượng Lê Văn Dinh và Lê Qúy Cường. Tiếp đó, các đối tượng sử dụng tài khoản zalo ảo có tên là “Nguyễn Minh Thanh” và “Nguyễn Viết Cường”, giả danh là nhân viên Ngân hàng Sacombank ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội để liên lạc với các khách hàng có nhu cầu vay vốn. Khi khách hàng liên hệ với các đối tượng qua hai tài khoản zalo nêu trên, đối tượng yêu cầu khách hàng chụp ảnh nhận dạng khuôn mặt, cung cấp thông tin cá nhân gồm CMND hoặc CCCD, sổ hộ khẩu để đối tượng lập hợp đồng vay vốn. Sau khi lập xong hợp đồng, đối tượng gửi lại cho khách hàng kiểm tra thông tin, xác nhận là đúng thì đối tượng yêu cầu khách hàng nộp phí hồ sơ với số tiền là 3-5% trên tổng số tiền được vay, đồng thời viện ra các lý do để yêu cầu khách hàng nộp tiền vào tài khoản do chúng cung cấp như nộp thuế GTGT, bảo hiểm, nộp trước tiền lãi từ 2-4 tháng để chứng minh khả năng tài chính… Sau khi lừa được khách hàng nộp tiền thì đối tượng không giải ngân mà chiếm đoạt khoản tiền này. Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Dinh và Lê Quý Cường khai nhận, khoảng từ đầu tháng 5/2022, hai đối tượng đến thuê một căn hộ ở Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội để làm nơi ở và thực hiện hành vi lừa đảo. Dinh sử dụng tài khoản zalo có tên Nguyễn Minh Thanh đăng ký số điện thoại 0362.239.., Cường sử dụng zalo Nguyễn Viết Cường đăng ký điện thoại 0339.913… để giả danh nhân viên Ngân hàng Sacombank trao đổi với khách hàng có nhu cầu vay vốn. Đồng thời, các đối tượng sử dụng số điện thoại 0246658… lắp vào chiếc điện thoại có chức năng giả giọng nam, nữ để liên lạc, tư vấn cho khách hàng. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án, trong đó có 8 chiếc điện thoại di động, 6 tài khoản ngân hàng, 4 CCCD, 1 xe mô tô nhãn hiệu SH. Quảng cáo Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng Lê Văn Dinh, Lê Quý Cường đã lừa đảo chiếm đoạt của 70 người trên 600 triệu đồng, trong đó có một trường hợp người dân ở xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc bị chiếm đoạt hơn 11 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị các bị hại liên hệ với Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Phòng Cảnh sát PCCC cũ, đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để trình báo. Số điện thoại liên lạc: 069.2621.238.