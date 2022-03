Mạo danh Đại tá Công an nhận tiền tỷ lừa chạy việc

Quá trình điều tra, đến ngày 19/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã làm rõ được 9 bị hại trong vụ án; xác định số tiền bị lừa đảo lên tới gần 2,5 tỷ đồng.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Đội hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng có thông tin về một đối tượng xưng danh là cán bộ của một cục nghiệp vụ của Bộ Công an, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đối tượng này rêu rao có thể làm được các giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các quận, huyện của thành phố Hải Phòng; chạy xin việc vào ngành Công an cho những ai có nhu cầu.

Từ công tác nắm tình hình, Đội Hình sự đặc nhiệm xác định được một số trường hợp đã chuyển cho người đàn ông trên với số tiền thấp nhất là 75 triệu đồng; nhiều nhất khoảng nửa tỷ đồng. Trong khi các trinh sát đang thu thập tài liệu đấu tranh thì đối tượng này lại tiếp tục đưa ra các thông tin giả mạo rằng anh ta sắp được Bộ điều động về làm lãnh đạo Công an TP Hải Phòng. Nếu không ngăn chặn sớm, đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhận định là vậy, tổ công tác của Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã gấp rút vào cuộc.