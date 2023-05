Manulife nói về thỏa thuận ký giấy 'im lặng' để được hoàn tiền

Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được xác định dựa trên đánh giá của Manulife bao gồm các yếu tố như tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ hợp đồng bảo hiểm, kết quả phỏng vấn, đối chất với các tư vấn viên và nhân viên ngân hàng liên quan, các thông tin do khách hàng cung cấp trong đơn khiếu nại và trong quá trình trao đổi trực tiếp, cùng các bằng chứng hoặc các yếu tố có liên quan cần được cân nhắc.

Trước đó, trong buổi họp cuối tháng 4, ông Sachin N. Shah, Chủ tịch HĐQT Manulife Việt Nam nhấn mạnh các sản phẩm bảo hiểm vốn được thiết kế để mang đến sự an tâm, an toàn về tài chính cho khách hàng. Do đó, khi khách hàng SCB sử dụng sản phẩm của Manulife và gặp căng thẳng, bất an suốt thời gian qua, hãng cảm thấy cần phải có sự thay đổi và hành xử phù hợp.

Khách hàng cần đề xuất thời hạn trả tiền, phương thức thanh toán

Trao đổi với Zing, một khách hàng tại Hà Nội đã làm việc với Manulife ngày 5/5 cho biết Manulife đang liên hệ để thỏa thuận với từng khách hàng. "Tôi đã đóng tổng 400 triệu đồng và công ty hứa sẽ trả đủ sau 10 ngày, tức 15/5. Khi đến làm việc, khách hàng chỉ cần mang hợp đồng, chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng còn lại các thông tin đã có sẵn trên hệ thống", người này cho biết.

Theo ghi nhận, trong sáng 8/5, nhiều khách hàng tiếp tục có buổi làm việc với Manulife. Một số đến làm thủ tục, ký vào thỏa thuận giải quyết khiếu nại và đơn yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm.