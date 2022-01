Mạnh Trường nhận giải 'Nam diễn viên ấn tượng', Hồng Diễm nói lý do vắng mặt

Hồng Diễm nghĩ rằng NSND Thu Hà sẽ đoạt giải nên cô không ngờ mình lại được xướng tên. Khi được kết nối trực tiếp với BTC, nữ diễn viên đã nghĩ mình sẽ được chia sẻ gì đó qua màn hình nhưng vì lý do dường truyền nên không thực hiện được.

Your browser does not support the video tag.

Hồng Diễm không được trao cơ hội chia sẻ cảm xúc và khán giả thấy được niềm hạnh phúc của Hồng Diễm khi ôm mặt đầy bất ngờ. Thay vào đó sân khấu dành cho Mạnh Trường khi nam diễn viên lần đầu tiên được trao giải VTV Awards sau nhiều lần ra về tay trắng nhờ vai Long trong Hương vị tình thân.