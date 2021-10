Mạnh Quỳnh xin lỗi Phi Nhung vì không còn nước mắt để khóc bạn

"Lời Nhung hứa khi mình về già Quỳnh ngồi xe lăn Nhung đẩy Quỳnh đi hát phục vụ khán giả cho trọn một đời cống hiến cho nghệ thuật cho người Việt Nam của mình giờ Nhung thất hứa rồi", anh kể lại lời hứa hai người dành cho nhau khi về già đi hát phục vụ khán giả. Tuy vậy, anh không trách cô vì đã sống trọn vẹn một kiếp người. Nếu đi hát ở đâu, khán giả hỏi thăm, anh sẽ kể cho cô nghe.

Bài thơ Tiễn Bạn



Bạn hỡi sao đành bỏ tôi đi?

Một lời không thốt buổi phân ly

Từ đây muôn nẻo đời rong ruổi

Một mình tôi bước với đơn côi!

Bạn hứa trọn đời sẽ bên tôi

Kiếp tằm ta nguyện mãi vương tơ

Bạc phơ mái tóc cùng chung bước

Dâng trọn cho đời tiếng cung thương!

Nhớ thuở xuân thời ta có đôi

Vui cười đùa cợt chẳng phiền lo

Sân khấu là nơi ta dệt mộng

Tiếng hẹn câu thề gửi trao nhau.

Thế rồi thắm thoát tuổi xuân qua

Kỷ niệm vui buồn vẫn chưa phai

Hai mươi năm chẵn tình vẫn đẹp

Cay đắng ngọt bùi ”Em với Anh”

Những tưởng sông đời thế êm trôi

Cho thuyền yêu mãi cứ ra khơi

Mênh mông sóng gió phũ phàng đến

Ngăn cách thuyền xa mãi bến bờ.

Bạn hỡi sao đành bỏ tôi đi?

Cuộc đời cay nghiệt có đáng chi

Sao không quay mặt đừng bận dạ

Ta còn chan chứa cả trời yêu!

Có nói thêm nhiều bạn cũng xa

Nguyện cầu chốn ấy vẫn vui ca

Trần gian khổ hạnh tôi vẫn sống

Sống để nhìn đời bạc như vôi!

Nhang lòng tôi thắp tiễn bạn đi

Đêm này rồi mãi mãi phân ly

Cố nở nụ cười cho bớt luỵ

Sao lệ tuông trào mắt se cay!