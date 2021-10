Mạnh Quỳnh lấy vợ, Phi Nhung nghẹn ngào: 'Cô dâu đâu phải em'

Chính sự giản dị, tự nhiên và gần gũi của Phi Nhung khiến khán giả càng thêm quý mến nữ ca sĩ.

Your browser does not support the video tag.

Clip Phi Nhung hát trong đám cưới Mạnh Quỳnh 17 năm trước

Đáng chú ý, trong video, Phi Nhung còn có những chia sẻ xúc động về tình cảm thân thiết, gắn bó của nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh.

"Thưa quý vị, em với Mạnh Quỳnh là 2 đứa rất là thân với nhau. Mạnh Quỳnh buồn là em buồn, Mạnh Quỳnh vui là em vui nên mọi người cứ tưởng em với Mạnh Quỳnh yêu nhau. Nhưng bây giờ đám cưới, em không phải là cô dâu. Người khác là cô dâu chứ không phải là em",Phi Nhung nói.