Manh mối quan trọng nào trong vụ án phân xác ở Bình Dương?

Một lãnh đạo phòng CSHSCông an tỉnh Bình Dương cho biết ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, công an đã nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị phân thây nhiều mảnh.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Kiểm tra bên trong chiếc túi xách, công an còn phát hiện thêm 2 đoạn tay cùng móng tay giả. Nhận định ban đầu nạn nhân là nữ, chết khoảng từ 2 tuần trước.

Vì tính chất phức tạp của vụ án, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng của Cục CSHS vào hỗ trợ, Công an Bình Dương cũng đã huy động toàn lực lượng cùng vào cuộc phá án. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua, vụ án mạng kinh hoàng này vẫn chưa có manh mối nào về lai lịch của nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện chiếc túi xách chứa tứ chi người là bãi đất trống, cuối tuần có nhiều người hay tổ chức nhậu và trẻ em trong khu vực thường tới chạy nhảy chơi đùa

Theo lãnh đạo phòng CSHS, trong quá trình điều tra, công an đã phát thông báo đến ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp… đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân. Tuy nhiên, những ngày qua không ghi nhận trường hợp nào như vậy.

Từ những thông tin trên, có thể suy đoán nạn nhân không phải là người sống trên địa bàn, hiện trường nơi phát hiện vụ việc cũng không phải là nơi hung thủ gây án.