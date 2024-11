Mạng xã hội Threads là gì? Sự khác nhau giữa Threads và Instagram

Threads ra mắt thu hút nhiều sự quan tâm đông đảo từ phía người dùng. Đây là ứng dụng mạng xã hội tập trung vào việc chia sẻ nội dung ngắn dạng văn bản trên nền tảng Instagram. Với số lượng người truy cập “khủng” dù chỉ mới ra mắt, cái tên này hứa hẹn làm mưa gió trên hệ thống nền tảng mạng xã hội. Vậy Threads là gì? Có điểm gì khác với ứng dụng gần gũi với nó – Instagram? Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau! Ứng dụng Thread mới ra mắt của Meta Threads là gì? Nhà cung cấp Threads là ai? Threads là một ứng dụng mạng xã hội được phát triển bởi Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) và chính thức ra mắt vào tháng 7 năm 2023. Ứng dụng Threads Instagram tập trung vào việc chia sẻ nội dung ngắn, tin nhắn và tương tác theo thời gian thực giữa những người bạn bè và người thân. So sánh ứng dụng Threads với Instagram Điều đáng chú ý là Threads, Twitter và Instagram đều có nhiều điểm tương đồng. Ví dụ, cả ba ứng dụng đều cho phép người dùng chia sẻ nội dung cá nhân, kỷ niệm, và quan điểm thông qua việc đăng ảnh, video, GIF, …Nội dung chia sẻ của ba nền tảng cũng được giới hạn ngắn gọn, dễ truyền tải. So sánh ứng dụng Threads và Instagram Cả ba nền tảng đều có hoạt động tương tác người dùng tương tự. Ví dụ như: yêu thích, trả lời, hoặc chia sẻ bài đăng của người khác. Thậm chí, bạn cũng có thể khám phá nội dung và chủ đề mới thông qua hashtag. Tuy nhiên, mạng xã hội mới – Threads Instagram vẫn có những điểm khác sau đây: Tính năng liên kết và đồng bộ với bạn bè, người theo dõi trên Instagram: Chỉ cần một lần chạm để liên kết với tài khoản Instagram ban đầu. Nhờ ưu điểm này, bạn không cần phải tạo tài khoản mới và bắt đầu từ đầu như trên Twitter và Instagram. Chủ đề bài đăng đa dạng: Nếu News Feed Instagram tập trung vào những người, những chủ đề bạn theo dõi thì Threads cung cấp đa dạng chủ đề, đề xuất những chủ đề phổ biến hiện tại. Nó cũng đề xuất những Threads từ bạn bè bạn quan tâm hoặc chủ đề bạn của bạn quan tâm. Không có tính năng gửi tin nhắn theo thời gian thực: Instagram và X (tức Twitter) đều tích hợp tính năng gửi tin nhắn tương tác những người dùng. Nhưng Threads chỉ tập trung phát triển bảng News Feed và tương tác người dùng trên chính nội dung đăng đó. Thread đăng chỉ trong 500 ký tự: Số kỹ tự bài đăng của Threads là ít nhất trong những ứng dụng mạng xã hội khác của Meta như: Instagram tối đa 2200 ký tự, Facebook khoảng 63600 kí tự. Đặc điểm hoạt động của Threads Tương tự với những mạng xã hội khác, bên cạnh tính năng cơ bản là tương tác người dùng. Threads của Meta còn có nhiều tính năng nổi bật mặc dù chỉ mới ra mắt. Dưới đây là những gì người dùng có thể thực hiện trên Threads. Đặc điểm hoạt động của Threads Tính năng cung cấp hai chế độ là công khai và riêng tư Threads của Meta đóng vai trò như một liên kết đồng bộ bạn bè và người theo dõi trên Instagram. Điều này giúp khách hàng chuyển sang sử dụng Threads mà không phải đăng ký tài khoản mới hay gây dựng là hệ thống người theo dõi. Cũng tương tự như Instagram, nếu bạn không thích để chế động công khai, ai cũng có thể xem được nội dung Threads của mình bạn có thể kích hoạt chế độ riêng tư. Với chế độ riêng tư, bài đăng của bạn chỉ được hiển thị cho những người bạn đã chọn. Bằng cách bạn có thể vào Cài đặt >> Quyền riêng tư >> Kích hoạt Trang cá nhân riêng tư. Tài khoản mạng xã hội Threads có thể để chế độ công khai hoặc riêng tư Tài khoản mạng xã hội Threads có thể để chế độ công khai hoặc riêng tư Tại các cuộc thảo luận trên mạng xã hội Threads, người dùng có thể kiểm soát đối tượng đề cập đến mình bằng cách vào tài khoản Threads, chọn mục Privacy và sau đó là Mentions. Tại đây, Threads cho phép bạn cài đặt ai có thể liên kết với tài khoản của mình: chỉ những người bạn theo dõi hoặc không ai cả. Tương tự như Instagram, người dùng cũng có thể thêm các từ khóa ẩn để loại bỏ các phản hồi chứa những từ gây tranh cãi trên bài viết của mình. Tính năng kiểm soát sự đề cập và trả lời Tính năng kiểm soát câu trả lời cũng tương tự, khi chuẩn bị đăng một bài viết mới. Hãy chọn ai có thể phản hồi bằng cách nhấn vào mục “Anyone can reply” ở phía dưới bên trái. Bạn sẽ nhận được bình luận từ mọi người, những người theo dõi bạn hoặc chỉ những người được đề cập trong bài viết. Lựa chọn đối tượng tham gia thảo luận trên Threads Tính năng chặn tài khoản Vì Newsfeed mạng xã hội Threads xuất hiện dựa trên thuật toán ngẫu nhiên của Meta, nên người dùng không tránh khỏi gặp những tài khoản không phù hợp. Những nội dung không phù hợp, nhàm chán có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm. Do đó, Meta đã cố gắng xây dựng thuật toán để có thể đề xuất nội dung thích hợp cho người dùng. Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những bài đăng không thể kiểm soát hết. Lúc này, người dùng có thể hoàn toàn chủ động bỏ theo dõi, hạn chế tài khoản đó tại mục Menu phía trên bài đăng. Đồng thời, vì đồng bộ hóa với Instagram nên những tài khoản bị chặn trên Instagram cũng bị chặn trên Threads. Bạn có thể xem lại danh sách chặn này tại mục Privacy Setting. Tài khoản bị chặn trên Instagram cũng bị chặn trên Threads Tính năng thông báo nghỉ giải lao Nếu bạn lo lắng mình dành quá nhiều thời gian để truy cập mạng xã hội Threads. Bạn có thể đặt thông báo nghỉ giải lao để tạm thời tắt thông báo từ nó. Để cài đặt bạn có thể truy cập vào mục Account và Take a break. Như vậy bạn có thể kiểm soát được thời gian giới hạn, Meta sẽ gửi thông báo khi bạn đạt tới giới hạn này. Cách đăng ký Threads Các bước truy cập và đăng ký Threads: Bước 1: Bạn cần tải ứng dụng Threads trên App Store hoặc CH Play. Bạn cũng có thể tham gia Threads trực tiếp trên trang web của ứng dụng. Bước 2: Để đăng nhập vào Threads, người dùng cần có tài khoản Instagram. Hãy đăng nhập bằng tài khoản Instagram của bạn bằng cách nhấn vào tùy chọn “Liên kết với tài khoản Instagram” hiện có. Bước 3: Tên người dùng, mật khẩu và tên tài khoản trên Instagram sẽ được tự động điền sang Threads, cho phép bạn cá nhân hóa và tạo hồ sơ trên Threads. Vậy là bạn đã đăng nhập thành công để sử dụng ứng dụng này. Vậy là qua bài viết, bạn đã có cái nhìn cụ thể hơn về ứng dụng Threads của Meta. Từ các đặc điểm, cách sử dụng đến điểm khác biệt của ứng dụng. Hiện nay, rất nhiều những hoạt động sôi nổi được thảo luận trên Threads là tín hiệu cho một mạng xã hội bùng nổ sắp tới. Đừng quên theo dõi Subiz để cập nhật mới nhất những tin tức này nhé! Nguồn: MXH