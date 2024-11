Mạng xã hội dưới 1.000 người sử dụng không cần xin cấp phép

Các mạng xã hội có lượt truy cập dưới 10.000 hoặc có dưới 1.000 người sử dụng thường xuyên trong tháng sẽ không cần phải xin cấp phép. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng ngày 9/11 vừa qua và sẽ có hiệu lực vào ngày 25/12 tới. Một trong những điểm mới của Nghị định này chính là bổ sung lại điều kiện cấp phép cho mạng xã hội trong nước. Mạng xã hội có truy cập thường xuyên lớn trong nước mới phải xin giấy phép. Ảnh: Trọng Đạt Nếu như trước đây, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn cung cấp mạng xã hội tại Việt Nam đều phải xin phép thì giờ đây đã có sự thay đổi. Theo đó, ở lĩnh vực mạng xã hội, Nghị định 147 đã có sự phân loại mạng xã hội trong nước theo các tiêu chí mới. Cụ thể, mạng xã hội trong nước do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tại Việt Nam cung cấp, bao gồm: Mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên lớn: Là mạng xã hội có tổng số lượt truy cập (total visits) thường xuyên trong 01 tháng (số liệu thống kê trung bình trong thời gian 06 tháng liên tục) từ 10.000 lượt trở lên hoặc có trên 1.000 người sử dụng thường xuyên trong tháng; Mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp: Là các mạng xã hội có tổng số lượt truy cập (total visits) thường xuyên trong 01 tháng (số liệu thống kê trung bình trong thời gian 06 tháng liên tục) dưới 10.000 lượt hoặc có dưới 1.000 người sử dụng thường xuyên trong tháng. Theo đó, đối với mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên lớn, các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ phải tiến hành làm thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội; trong khi đó các mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp chỉ cần thông báo cho cơ quan quản lý để được cung cấp Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Cần lưu ý rằng, các mạng xã hội cần phải kết nối đến hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ việc thống kê, theo dõi lượng người sử dụng dịch vụ, truy cập. Nghị định 147 cũng quy định rõ các mạng xã hội trong nước không được sử dụng thông tin của thành viên tham gia để phục vụ cho mục đích quảng bá, truyền thông hoặc cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác mà chưa được sự cho phép của họ. Đồng thời không đăng tải hoặc cho người sử dụng (bao gồm cả nhân sự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội) sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí và đăng tải lên mạng xã hội. Các mạng xã hội trong nước phải tiến hành kiểm tra, giám sát và loại bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm Điều 8 Luật An ninh mạng chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện vi phạm. Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm quy định của pháp luật theo yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương và các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật chuyên ngành.