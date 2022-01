'Mang tiền về cho mẹ', một thế hệ tỷ phú giàu lên từ chứng khoán tặng bố mẹ cả nhà, xe ô tô

"Tôi chưa có ý định rút tiền khỏi chứng khoán nên chưa có nhiều kế hoạch với số tiền lãi này. Nếu gia đình có việc cần tiền tôi sẽ rút ra", anh Nhân chia sẻ.

Anh Trần Hữu Thắng, một nhà đầu tư 9X trẻ thuộc thế hệ genZ hai năm qua cũng có tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước khi biến gần 1 tỷ trở thành 1 triệu USD nhờ đầu tư dài hạn mã chứng khoán VND và một số các mã đầu tư có sóng mạnh CVT, bất động sản. Khi được hỏi bí quyết dẫn đến việc đầu tư thắng lớn như vậy, Thắng nói rằng đó là do may mắn khi anh vào thị trường đúng lúc dịch Covid-19 diễn ra, mặt bằng cổ phiếu rất thấp, lúc đó chứng khoán thế giới có cú sập do dịch bệnh và giao dịch sôi động trở lại ngay nên anh dự đoán Việt Nam có độ trễ nhưng sẽ diễn ra tương đồng vậy. Nhờ tất tay từ chân sóng và đầu tư anh Thắng đã đạt mức lợi nhuận lớn.

"Em là người may mắn, vào đúng sóng do có anh môi giới có kinh nghiệm tư vấn chứ thực chất chưa có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư. Em nghĩ mình cần trau dồi, học hỏi kiến thức nhiều nữa mới có thể đứng vững và phát triển ở thị trường đầy khốc liệt này", Thắng chia sẻ.

Thực tế, hai năm qua rất nhiều cổ phiếu đã tăng 5-10 lần từ chân sóng, cao hơn mức tăng chung của VN-Index rất nhiều nên đa phần nhà đầu tư vào đúng sóng đều có những khoản lãi nhất định tuỳ vào sự nhạy bén và số tiền đầu tư. Hai năm qua, có một thế hệ tỷ phú VNĐ giàu lên rất nhanh từ chứng khoán, tài khoản tăng vài lần thậm chí chục lần rất nhiều.

Nói như một vị chuyên gia chứng khoán: "Thị trường tăng nóng người lãi từ chứng khoán tiền tỷ VNĐ đếm không xuể. Hai năm qua chứng khoán quá nhiều màu hồng rồi, rất nhiều nhà đầu tư ăn bằng lần, ăn trọn sóng, nhưng để tồn tại lâu trên thị trường vẫn cần kiến thức và kinh nghiệm bởi thị trường sẽ không màu hồng mãi".

Xây nhà, tặng xe cho bố mẹ

Thu được thành quả tốt trong 2 năm qua nhờ đầu tư chứng khoán nhiều nhà đầu tư đã rút tiền ra để xây nhà, biếu tặng bố mẹ những vật dụng giá trị như xe cộ, trang sức. Đó chính là mang tiền về cho mẹ, không mang ưu phiền về cho mẹ.