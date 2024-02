Mạng lưới hơn 400 'mắt thần' giám sát an ninh cho TP Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết, Trung tâm giám sát hình ảnh camera không chỉ là nơi theo dõi, lưu trữ hình ảnh camera mà còn là trái tim của hệ thống an ninh toàn diện. Với cơ sở hạ tầng hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, công chức, chuyên gia hỗ trợ, trung tâm được kỳ vọng sẽ nâng cao mức độ an toàn, an ninh trật tự và giúp địa phương ứng phó nhanh với mọi tình huống.