Mang dao kiếm giải quyết mâu thuẫn, 14 thanh thiếu niên ở Huế bị khởi tố

Nhận được thông tin, Công an TP Huế và Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời ngăn chặn 2 nhóm dùng hung khí đánh nhau và bắt giữ một số thanh, thiếu niên trong vụ ẩu đả nói trên.

Tiếp đó, nhóm Phạm Nguyễn Bảo Thạch gồm 7 người và nhóm Lê Quốc Phú gồm 12 người mang theo nhiều dao, kiếm tự chế, vỏ chai bia tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến ngã tư đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn (phường Trường An, TP Huế), 2 nhóm này rượt đuổi, lao vào đánh chém nhau.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 10 bị can để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), mức xử phạt đối với “Tội gây rối trật tự công cộng” cụ thể như sau: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; Xúi giục người khác gây rối; Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; Tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm. Do đó, tùy thuộc vào hành vi vi phạm cụ thể mà “Tội gây rối mất trật tự công cộng” sẽ bị phạt hành chính hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm hoặc bị phạt tù 2 - 7 năm.

NGUYỄN VƯƠNG