Măng cụt 'pha ke' đánh lừa thị giác khiến nhiều chị em trầm trồ

- Vỏ măng cụt: vo tròn viên bột tím và nắn cho đều tay tạo hình như cái chén nhỏ.

- Đặt 5 múi măng cụt vào giữa vỏ miết chặt xung quanh để kết dính lại với nhau.

Bước 4: Luộc bánh

- Nấu nước đường gồm: nước lọc + đường + một nhánh gừng tươi. Sau đó cho vào nồi đun sôi hỗn hợp lên, thả những viên bánh đã nặn vào, đến khi bánh nổi hết lên mặt thì vặn nhỏ lửa, để thêm một tẹo nữa có thể tắt bếp và múc ra bát thưởng thức rồi.

Your browser does not support the video tag.

Thao tác các bước làm

Mase (Ảnh NVCC)

Theo VietNamnet