Mãng cầu thanh mát giải nhiệt mùa hè nhưng những người này tuyệt đối không nên ăn

Các công dụng của mãng cầu đối với sức khỏe

Làm đẹp da

Trong mãng cầu có chứa một hàm lượng chất vitamin C cực kì lớn có tác dụng trong việc làm trắng và mịn da. Ngoài ra, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại các gốc tự do, có tác dụng trong việc ngăn ngừa sự lão hóa và duy trì làn da tươi trẻ.

Ngăn ngừa thiếu máu

Mãng cầu là một loại trái cây giàu chất sắt, khoáng chất này có vai trò quan trọng trong việc tạo hồng cầu, vận chuyển oxy và CO2 trong quá trình hô hấp. Nhờ đó ăn mãng cầu giúp cơ thể cải thiện và ngăn ngừa các triệu chứng của thiếu máu như đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình,…

Cải thiện hệ miễn dịch

Vì trong mãng cầu có chứa nhiều vitamin C nên làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể bằng cách tăng cường hệ thống phòng thủ của da và giúp vết thương nhanh lành hơn. Ngoài ra, nó còn có tác dụng giúp cơ thể khỏi bị nhiễm trùng nhờ sự sản xuất bạch cầu mà vitamin C mang lại.

Tốt cho tim mạch

Theo các chuyên gia nghiên cứu thì trong mãng cầu chứa nhiều kali, magie và vitamin B6 có tác dụng duy trì sự hoạt động bình thường của tim mạch, kiểm soát nhịp tim và giải phóng các cơ tim, từ đó cũng ngăn ngừa được các nguy cơ đau tim và đột quỵ.