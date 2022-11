Mang cả can xăng đốt nhà hàng xóm, bị bén lửa bỏng chân

Ngày 29/11, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) xác nhận với Thanh Niên cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra vụ cháy nhà dân trên đường Thạch Lam (P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú).

Qua điều tra ban đầu, vào rạng ngày 29/11, người dân phát hiện lửa cháy tại lối ra vào căn nhà trên đường Thạch Lam (P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú), khiến cửa sắt căn nhà bị đốt ám khói đen.

Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 4h cùng ngày, có người đàn ông (cởi trần, đội mũ lưỡi trai, mặc quần lửng) cầm theo bình chất lỏng, nghi là xăng, đến rình rập phía trước căn nhà.