Mang bầu 3 tháng cuối, mẹ hãy sẵn sàng với 4 nỗi xấu hổ khó tránh này

Thực chất đây là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường do em bé trong bụng phát triển, tử cung nở to ra chèn ép lên bàng quang. Để không bị quấy rầy bởi việc rò tiểu, mẹ bầu có thể cân nhắc việc sử dụng bằng vệ sinh hoặc tã khi phải ra ngoài lâu. Ngoài ra, mẹ nhớ đi vệ sinh ngay khi cơ thể ra tín hiệu để tránh bàng quang phải tích quá nhiều nước, dễ dẫn đến són tiểu hơn.



Khi bụng bầu lớn hơn, mẹ có thể gặp hiện tượng són tiểu đầy ngượng ngùng.

Quầng ti chuyển sang màu thâm đen

Trong những ngày cuối thai kỳ, mẹ bầu sẽ nhận thấy quầng ti ngày càng to và có màu sẫm hơn, đôi khi còn đau nhẹ. Tuy nhiên, mẹ không cần quá lo lắng vì nguyên nhân của hiện tượng này là do nội tiết tố thay đổi khi mang thai.

Đôi khi, mẹ cũng có thể thấy ngượng ngùng vì ước áo do ngực tiết ra một chút sữa. Đây chính là những giọt sữa non đầu tiên và báo hiệu tuyến sữa đã sẵn sàng để đón bé chào đời. Mẹ cần lưu ý vệ sinh bầu ngực sạch sẽ nhưng nhẹ nhàng, tránh tác động mạnh vào đầu ti có thể gây kích thích tử cung, dẫn đến sinh non.