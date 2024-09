Man Utd tuột chiến thắng đầy đáng tiếc tại Old Trafford

Trên sân nhà Old Trafford, Man Utd chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước FC Twente ở lượt trận ra quân Europa League 2024-25. Tiền vệ Eriksen vừa là người hùng, vừa là tội đồ của "Quỷ đỏ". Với lợi thế sân nhà, Man Utd nhắm tới việc giành 3 điểm đầu tiên tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League. Theo thể thức mới, mỗi đội có 4 trận sân nhà, 4 trận sân khách, vì vậy các trận đấu sân nhà sẽ vô cùng quan trọng đối với Man Utd, họ cần giành điểm tối đa trên sân nhà để nuôi hy vọng giành 8 vị trí cao nhất vòng bảng và tiến thẳng vào vòng 1/8. Đáng tiếc, ở lượt trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Ten Hag đã gây thất vọng khi chỉ có được một điểm. Man Utd gây thất vọng khi chỉ có một điểm trên sân nhà (Ảnh: Getty). Bước vào trận đấu gặp Twente, HLV Ten Hag đã xoay tua đội hình khi Rashford, Ugarte, Maguire được thi đấu từ đầu. Đây là 3 sự thay đổi so với đội hình ra quân ở trận hòa thất vọng 0-0 trước Crystal Palace vào cuối tuần vừa qua. Man Utd đã không thể áp đảo đối thủ, ở tuyến trên các cầu thủ Man Utd vẫn không thể kết dính nên các đợt tấn công của đội chủ nhà khá yếu. Phút 8, Dalot mắc sai lầm khi để Lammers cướp bóng ở biên, may mắn cho Man Utd khi cầu thủ đối phương dứt điểm cắt mặt khung thành đi ra ngoài. Twente chơi chắc chắn bên sân nhà, họ không có quá nhiều đợt tấn công về phía đội chủ nhà, nhưng lối chơi quyết tâm của các cầu thủ đội khách khiến hàng thủ Man Utd phải tập trung tối đa. Cơ hội đầu tiên của Man Utd trước khung thành đối phương lại đến từ chính đội khách. Phút 24, van Wolfswinkel vung chân cản bóng ở cự ly gần vô tình khiến trái bóng bay thẳng vào lưới nhà, thủ thành Sozza bay người đẩy bóng ra ngoài, cứu thua cho Twente. Khá bế tắc nhưng Man Utd đã bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 35. Sau pha đỡ bóng không thành của Dalot ở khu vực đầu vòng cấm địa, Eriksen lao vào dứt điểm quyết đoán hạ gục Sozza đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Man Utd ăn mừng bàn thắng của Eriksen (Ảnh: Getty). Sau bàn thắng Man Utd chơi tốt hơn, tuy nhiên họ không thể ghi thêm bàn trước giờ nghỉ. Bước vào hiệp hai, Man Utd kiểm soát trận đấu tốt hơn hẳn đội khách, bóng thường xuyên lăn bên phần sân của Twente. Thật đáng tiếc khi đội chủ nhà vẫn loay hoay tìm kiếm bàn thắng nới rộng tỷ số thì họ lại bị gỡ hòa ở tình huống không đáng bị thua. Phút 68, Lammers cầm bóng băng lên mạnh mẽ từ sân nhà, vượt qua sự truy cản của Martinez và Maguire, tuy nhiên Eriksen cắt bóng thành công. Dẫu vậy, sau đó tiền vệ người Đan Mạch lại xử lý khá vụng về khi anh ngoặt bóng về phía Lammers để cầu thủ người Hà Lan cướp bóng lao xuống và hạ gục Onana gỡ hòa 1-1. Không chấp nhận trên sân nhà, Man Utd cố gắng tấn công trong nửa cuối hiệp hai, đáng tiếc đội bóng của Ten Hag không thể ghi bàn dù đã có những nỗ lực của Zirkzee hay Fernandes. Chỉ có 1 điểm ở trận ra quân, Man Utd đứng thứ 10 sau lượt trận đầu tiên. Đội hình thi đấu Man Utd: Onana, Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot, Ugarte, Eriksen (Mainoo, 79), Diallo (Garnacho, 67), Fernandes, Rashford (Hojlund, 79), Zirkzee (Mount, 79) FC Twente: Unnerstall, van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer (Besselink, 83), Vlap (Kjolo, 61), van Wolfswinkel, Steijn (Rots, 60), van Bergen (Ltaief, 74), Lammers (Lagerbielke, 83)