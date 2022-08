Man Utd sai lầm khi sử dụng trung vệ Lisandro Martinez?

Thế nhưng, theo thống kê của Opta, trận thua của Man Utd trước Brentford không hoàn toàn là lỗi của Martinez. Opta chỉ ra rằng Martinez không hề để thua một pha không chiến nào ở trận đấu với Brentford, lý do đơn giản là trung vệ người Argentina không có tình huống không chiến nào với đối thủ.

Nếu là tôi, tôi sẽ rất thích đối đầu với Lisandro Martinez - và tôi chắc chắn rằng hầu hết các tiền đạo trung tâm khác đều sẽ như vậy. Martinez không phải là người sẽ đe dọa bạn khi bạn bước ra sân, đó là người mà bạn sẽ nghĩ rằng: Hãy để tôi cố gắng đối đầu cậu ta cả trận", cựu cầu thủ Noel Whelan nói về trung vệ của Man Utd.



Martinez là trung vệ có chiều cao thấp nhất ở Premier League (Ảnh: Getty).

Cựu tiền vệ Liverpool - Jamie Redknapp cũng cho rằng Lisandro Martinez sẽ là điểm yếu chí mạng của Man Utd nếu anh tiếp tục được sử dụng như một trung vệ: "Nếu bạn chiêu mộ trung vệ chỉ cao 1m75, anh ta không thể cạnh tranh ở giải đấu này. Martinez có thể thi đấu tốt ở giải Hà Lan vốn không được đánh giá cao về thể lực, nhưng đây là nước Anh.

Mọi đội bóng sẽ nhắm vào Martinez để khai thác. Martinez có thể chơi ở vị trí tiền vệ, còn nếu đá trung vệ, anh ta sẽ gặp nhiều khó khăn và trở thành điểm yếu của Man Utd".

Rất may cho Martinez, ở trận derby nước Anh với Liverpool vào cuối tuần này (2h ngày 23/8), tiền đạo cao to Darwin Nunez của Liverpool sẽ không ra sân do nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Crystal Palace. Dù vậy, nếu tiếp tục để thất bại trước "Lữ đoàn đỏ", Martinez sẽ sớm hiểu việc gặt hái thành công ở Premier League thực sự khó khăn như thế nào.