Man Utd lập kỷ lục tệ hại, CĐV đau đớn thừa nhận sự thật

Thêm một lần, sự yếu kém của hàng thủ Man Utd lại trừng phạt họ. Quỷ đỏ đã lập kỷ lục tệ hại dưới thời HLV Ten Hag. Chứng kiến điều này, cổ động viên (CĐV) đội bóng chỉ biết đau đớn thừa nhận sự thật. Trong trận đấu ở Europa League đêm qua, Man Utd đã may mắn hòa Porto với tỷ số 3-3 trên sân Dragao. Thực tế, Quỷ đỏ khởi đầu trận đấu này rất tốt. Họ đã vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút thi đấu. Thế nhưng, sau đó, Man Utd đã bị ghi 3 bàn liên tiếp. Rất may, tới phút bù giờ, Maguire mới gỡ hòa 3-3 cho Quỷ đỏ. Hàng thủ Man Utd thi đấu quá tệ hại trước Porto (Ảnh: Getty). Dù thoát thua nhưng rõ ràng đây là trận đấu buồn nhiều hơn vui với Man Utd. Chỉ trong vài ngày liên tiếp, họ đã thủng lưới 6 bàn chỉ trong hai trận đấu. Trước đó, cuối tuần trước, CLB thành Manchester đã thất bại 0-3 trước Tottenham ở Ngoại hạng Anh. Hàng thủ của Man Utd thi đấu vô cùng tệ hại. Theo thống kê, kể từ khi HLV Ten Hag bắt đầu làm việc ở Old Trafford (tháng 8/2022), Man Utd đã có tới 24 trận đấu để thủng lưới từ 3 bàn trở lên. Không một CLB nào ở giải Ngoại hạng Anh có thành tích tệ hại tới vậy. Chưa dừng lại ở đó, nếu tính từ mùa giải trước, Man Utd đã có 31 trận đấu vào lưới nhặt bóng từ 2 bàn trở lên. Đây là thành tích tệ hại nhất trong số các CLB ở giải Ngoại hạng Anh trong cùng thời điểm. Nên nhớ, trong mùa Hè vừa qua, HLV Ten Hag đã cố gắng gia cố hàng thủ bằng việc mang về ba bản hợp đồng là Leny Yoro, De Ligt và Mazraoui với tổng số tiền hơn 100 triệu bảng. Thế nhưng, họ vẫn "thủng lỗ chỗ" ở hàng thủ. Cựu danh thủ Man Utd, Owen Hargreaves, đã lên tiếng chỉ trích hàng thủ Man Utd sau trận đấu với Porto. Anh chia sẻ với TNT Sports: "Có quá nhiều lỗ hổng trong hàng thủ của Man Utd. Họ không thể ngăn được bất kỳ quả tạt nào của Porto. Việc họ bị ngược dòng sau khi dẫn trước 2-0 là vô cùng tệ hại. Đó là điều Man Utd thể hiện trong vài năm trở lại đây". Kể từ khi HLV Ten Hag nắm quyền ở Old Trafford, không có CLB nào ở giải Ngoại hạng Anh có số trận thủng lưới từ 3 bàn trở lên nhiều như Man Utd (Ảnh: Getty). Trong khi đó, cựu tuyển thủ nữ đội tuyển Anh, Karen Carney, nói thêm: "Man Utd đã sụp đổ. Khi tỷ số là 2-2, tôi đã thấy Man Utd vô cùng lo sợ. Lisandro Martinez và De Ligt đã chơi thực sự rất tệ. Casemiro cũng vậy". Trên mạng xã hội Twitter, CĐV Man Utd cũng đau đớn thừa nhận về sự yếu kém của đội nhà. Dưới đây là một vài bình luận: "Man Utd quá yếu kém về mặt tinh thần. Đội bóng không thể chịu được bất kỳ áp lực nào. Điều này luôn xảy ra khi chúng tôi để thủng lưới. Y như rằng, vài phút sau, đội bóng lại phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa". "Việc HLV Ten Hag không mua hậu vệ trái giống như trò đùa. Dalot đã hết thời rồi, còn Rashford không chịu phòng ngự". "Nỗi đau chuyển từ Copenhagen (Man Utd thua 3-4 dù dẫn trước 2-0 ở mùa giải trước) sang Porto". "Tôi không thể hiểu nổi một đội bóng có thể mất điểm dù dẫn trước 2-0". "Ten Hag đã chi hơn 700 triệu euro nhưng vẫn tạo ra hàng thủ phế phẩm". Sau trận đấu với Porto, Man Utd sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới sân của Aston Villa vào cuối tuần này. Nếu Quỷ đỏ thất bại, HLV Ten Hag hoàn toàn có thể bị sa thải.