Man Utd không đủ tiền mua thủ môn Andre Onana

Đội chủ sân Old Trafford buộc phải thực hiện quy định chặt chẽ về Luật công bằng tài chính. Vì vậy, Ten Hag có ngân sách khoảng 120 triệu bảng trong mùa hè này và ông ấy dự kiến sẽ sử dụng số tiền còn lại để chiêu mộ một tiền đạo sau khi có được Mount.

Onana rất muốn chuyển đến Old Trafford và Inter sẵn sàng bán miễn là Man Utd đáp ứng đủ phí chuyển nhượng 50 triệu bảng. Tuy nhiên, sau khi đồng ý chi 60 triệu bảng để ký hợp đồng với Mason Mount từ Chelsea, Man Utd không còn nhiều tiền chuyển nhượng.

Nếu không bán bớt cầu thủ trong đội hình hiện tại, Ten Hag sẽ buộc phải lựa chọn giữa Onana và một tiền đạo trị giá 60 triệu bảng, chiến lược gia người Hà Lan cảm thấy tiền đạo là mối quan tâm cấp bách hơn với Man Utd vào lúc này.

Do vậy Man Utd đang xem xét các lựa chọn thay thế rẻ hơn so với Onana. The Athletic cho biết Man Utd đã liên hệ với Feyenoord về việc chuyển nhượng thủ thành Justin Bijlow, nhưng gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan không sẵn sàng bán. Thủ thành Kevin Trapp của Frankfurt cũng đang nằm trong tầm ngắm của Man Utd.