Man Utd kháng cáo thành công, Fernandes thoát án treo giò

Man Utd đã kháng cáo thành công thẻ đỏ của Bruno Fernandes trong trận đấu với Tottenham Hotspur ngày 29/9. Như vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ không bị treo giò. Fernandes đã được gỡ bỏ án treo giò 3 trận sau khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chấp nhận khiếu nại của Man Utd về việc cầu thủ của họ "bị đuổi oan". Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị đuổi khỏi sân ở phút 42 trận gặp Tottenham. Trọng tài Chris Kavanagh đã nhận định Fernandes vào bóng bằng gầm giày đối với James Maddison, đó là lỗi nghiêm trọng, vì thế trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Fernandes. Tấm thẻ đỏ này khiến Fernandes tự động nhận treo giò tối thiểu 3 trận. Fernandes bị phạt thẻ đỏ sau tình huống va chạm với Maddison (Ảnh: Getty). Việc Man Utd kháng cáo thành công có nghĩa đội trưởng đội bóng sẽ có mặt trong các trận đấu sắp tới của Man Utd tại Premier League gặp Aston Villa, Brentford và West Ham. Phát biểu với BBC Sport sau trận đấu với Tottenham, Fernandes khẳng định pha vào bóng của anh "có lỗi rõ ràng" nhưng "không bao giờ là thẻ đỏ". Fernandes nói: "Tôi đồng ý có lỗi. Trọng tài nói với tôi rằng ông ấy nhìn thấy đó là pha vào bóng bằng gầm giày. Không phải như vậy, tôi không chạm vào Maddison bằng gầm giày hoặc thậm chí là bàn chân, đó là mắt cá chân của tôi. Tôi chấp nhận một thẻ vàng vì đó là tình huống Tottenham đang phản công, nhưng cao hơn thì không". Premier League cho biết tình huống trên đã được trọng tài VAR, Peter Bankes, kiểm tra và xác nhận trọng tài Chris Kavanagh đưa ra phán quyết dựa trên nhận định có "lỗi nghiêm trọng". Sổ tay của FA quy định một cầu thủ phạm lỗi nghiêm trọng nếu "người đó sử dụng vũ lực hoặc hành vi tàn bạo quá mức với đối thủ khi tranh bóng trong cuộc hoặc một pha vào bóng gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối thủ phải bị xử phạt là hành vi phạm lỗi nghiêm trọng". "Bất kỳ cầu thủ nào lao vào đối thủ khi tranh bóng từ phía trước, bên cạnh hoặc phía sau bằng một hoặc cả hai chân, với lực quá mạnh và gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối thủ đều phạm lỗi nghiêm trọng", báo cáo FA nêu rõ. Fernandes thoát án treo giò từ FA (Ảnh: Getty). Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra tại sao trọng tài Bankes không tư vấn cho đồng nghiệp Kavanagh xem xét lại quyết định trên sân ngay sau khi vụ việc diễn ra (để tránh việc Man Utd bị đuổi oan một người)? Theo PGMOL, cơ quan chịu trách nhiệm về trọng tài trận đấu Premier League, các pha phạm lỗi thuộc loại "quyết định chủ quan", nghĩa là lỗi rõ ràng và hiển nhiên thì VAR mới có hành động. Hướng dẫn của PGMOL nêu rõ VAR sẽ can thiệp "nếu bằng chứng có sẵn từ đoạn phim phát sóng cho thấy quyết định của trọng tài trên sân là sai rõ ràng và hiển nhiên". Trong trường hợp này, rõ ràng trọng tài Bankes không cảm thấy quyết định của ông Kavanagh đáp ứng được ngưỡng can thiệp nên chọn tiếp tục tuân theo quyết định của ông Kavanagh. Người đứng đầu PGMOL, Howard Webb, thường xuyên xem lại các quyết định quan trọng của VAR trong chương trình "Match Officials Mic'd Up" của Premier League, cùng với cựu tiền đạo của Liverpool và Man Utd, Michael Owen. Tuy nhiên, không rõ tình huống của Fernandes có được đưa ra phân tích ở chương trình tiếp theo hay không.