Man Utd đạt thỏa thuận chiêu mộ Eriksen

Theo nguồn tin từ tờ The Athletic, tiền vệ Christian Eriksen đã đồng ý gia nhập Man Utd bằng một thỏa thuận miệng. Cầu thủ người Đan Mạch đang là người tự do sau khi hết hợp đồng với CLB Brentford vào cuối tháng 6 vừa qua, Eriksen đã nói với Man Utd rằng anh muốn chơi cho đội chủ sân Old Trafford và sẵn sàng chấp nhận đề nghị về một hợp đồng ba năm.

Christian Eriksen đồng ý gia nhập Man Utd

Quá trình soạn thảo hợp đồng hiện đã bắt đầu, nếu hai bên thống nhất toàn bộ các điều khoản, cầu thủ 30 tuổi người Đàn Mạch sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng với "Quỷ đỏ".