Man Utd chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan thay thế Ronaldo

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng khẩu hiệu quen thuộc "Here we go!" để xác nhận thương vụ tiền đạo Wout Weghorst gia nhập Man Utd. "Quỷ đỏ" đã trả cho Besiktas 3 triệu euro để CLB này tìm người thay thế, sau đó Man Utd ký hợp đồng với chân sút người Hà Lan theo dạng cho mượn đến hết mùa giải từ CLB Burnley.

Wout Weghorst (19) hứa hẹn sẽ là sự tăng cường chất lượng trên hàng công cho Man Utd (Ảnh: AP).