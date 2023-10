Man Utd: Bài toán vượt qua khủng hoảng và cứu vãn mùa giải thất bại

Một trong những lý do để Man Utd phần nào hồi sinh ở mùa trước là sự xuất hiện của Casemiro. Cựu cầu thủ Real Madrid mang đến Old Trafford niềm kiêu hãnh chiến thắng, phẩm chất rất thiếu ở Old Trafford.

Những cú tắc bóng quyết liệt, những pha làm bàn quan trọng và việc luôn biết cách bùng nổ vào những thời khắc sống còn là giá trị của tiền vệ kỳ cựu người Brazil.

Tuy nhiên, mùa này, cảm giác Casemiro đang thui chột. Trong số các cầu thủ Man Utd ra sân ít nhất 5 trận mùa giải này, Casemiro là cầu thủ có hiệu suất tắc bóng cao thứ hai. Trung bình mỗi trận anh tung ra 2,9 cú tắc bóng, chỉ kém chuyên gia xoạc bóng Wan-Bissaka với 3,2 cú tắc mỗi trận.

Nhưng điều đáng nói, không ai bị đối phương rê qua nhiều như Casemiro. Trung bình 90 phút, máy quét cự phách người Brazil bị rê qua 2,4 lần. Tại Premier League, chỉ có Dominik Szoboszlai của Liverpool bị rê qua nhiều hơn. Dẫu vậy, cầu thủ người Hungary không phải là tiền vệ phòng ngự và không bao giờ chốt chặn ở vị trí cuối cùng trước hàng phòng ngự.

Casemiro cầm bóng cũng thiếu hiệu quả. Các cộng sự tại trung tuyến là Bruno Fernandes (76%) hay Christian Eriksen (82,9%) đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác không hẳn cao lắm, nhưng Casemiro là tiền vệ lùi sâu, với nhiệm vụ kiểm soát mọi biến cố và đặt hệ số an toàn lên cao nhất trong quá trình phát triển bóng từ sân nhà, tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 83,4% là con số rất phiêu lưu.

Biểu đồ chuyền bóng của tiền vệ người Brazil trong trận đấu với Galatasaray cho thấy anh thường xuyên thực hiện những đường chuyền nhiều rủi ro và đa số kết thúc bằng việc đội khách đoạt được bóng.

Điểm cộng của Casemiro, nhưng thật khó hiểu, là anh tỏ ra hiệu quả trong khâu săn bàn. Rất khó tin, tiền vệ người Brazil đang là chân sút số một của Man United mùa này, với 4 pha lập công, ngang bằng thành tích với hai tiền vệ khác là Bruno Fernandes và Scott McTominay.

Không chỉ vậy, Casemiro là cầu thủ có số pha dứt điểm nhiều thứ ba của Man United, với 20 lần bắn phá đối phương, chỉ kém Fernandes và Marcus Rashford.

Thẻ vàng thứ hai Casemiro phải nhận trong trận gặp Galatasasay đến sau tình huống phạm lỗi với Dries Mertens là nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn đối phương ghi bàn sau đường chuyền lỗi tệ hại của Onana.

Có thể Casemiro rơi vào thế bất khả kháng trong tình huống này, nhưng chắc chắn tiền vệ kỳ cựu này quá hấp tấp và vụng về khi quyết định tắc bóng.

Nếu Casemiro tìm lại được phong độ như mùa giải trước, đó sẽ là cú hích mạnh mẽ để Man Utd hồi sinh. Nếu không, có lẽ Ten Hag phải cân nhắc khả năng sử dụng cầu thủ khác ở vị trí mỏ neo. Chẳng hạn như đưa Amrabat luôn tràn trề năng lượng trở lại vị trí sở trường.

Cầu thủ được Man Utd mượn từ Fiorentina đã xếp thứ ba tại World Cup 2022 về số lần tắc bóng, với 16 cú tắc bóng, và dẫn đầu về số lần giành lại kiểm soát bóng (57). Trong đó, 26 lần thu hồi bóng ở khu vực 1/3 sân phòng ngự cũng thuộc hàng cao nhất giải. Tại Serie A, tỷ lệ chuyền bóng chính xác không tính bóng chết của Amrabat cũng lên tới 89,3%, chỉ kém 4 cầu thủ khác.