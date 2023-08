Màn ứng xử 'cái khó ló cái khôn' của Á hậu Miss Grand Vietnam gây tranh cãi

Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra tại TPHCM tối 27/8, khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Lê Hoàng Phương (SN 1995).

Các người đẹp đoạt danh hiệu Á hậu (từ 1 đến 4) gồm: Bùi Khánh Linh, Trương Quý Minh Nhàn, Lê Thị Hồng Hạnh và Đặng Hoàng Tâm Như.

Phần thi ứng xử top 5 là một trong những điểm nhấn trong đêm chung kết. Đặc biệt, màn ứng xử của Á hậu 3 Lê Thị Hồng Hạnh đang nhận nhiều tranh cãi của dân mạng.

Phần thi ứng xử gây tranh cãi của Á hậu Lê Thị Hồng Hạnh (Video: Miss Grand Vietnam).

Là thí sinh đầu tiên thi ứng xử, Hồng Hạnh bốc thăm được câu hỏi "Bạn có suy nghĩ gì về lòng bao dung, lòng vị tha trong đời sống hiện nay?".

Cô tỏ ra lúng túng, ngập ngừng trả lời nhưng 2 lần liên tiếp chỉ vừa nói được vài câu mở đầu đã phải dừng lại vì mất bình tĩnh. Người đẹp nhăn mặt, lấy tay vỗ ngực và hít thở sâu để lấy lại tinh thần.