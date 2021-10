Màn tương tác gây sốt của Sơn Tùng và nữ dancer trên sân khấu

Your browser does not support the video tag.

Pha tương tác của Sơn Tùng và nữ dancer khiến dân tình chú ý mạnh mẽ.

Cụ thể, trong clip Sơn Tùng mang đến một màn trình diễn Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau đầy sôi động, thành công khuấy động khán đài.

Nhưng đến đoạn giữa của bài hát, vũ công có động tác nhảy tương tác cùng với Sơn Tùng. Và có vẻ như thay vì cũng thực hiện vũ đạo cùng với bạn dancer nữ, Sơn Tùng lại có hơi mắc cỡ đứng nhìn cô nàng mất vài giây. Thậm chí, khi cô gái này đi vòng quay quanh Sơn Tùng, nam ca sĩ vẫn chỉ ngại ngùng nhìn theo.