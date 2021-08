Màn tách hạt na siêu đỉnh chỉ bằng 1 dụng cụ đơn giản

Đầu tiên, cô gái bóc hết phần vỏ của quả na. Sau đó, dùng dao gọt phần thịt xung quanh để riêng ra một bên. Cuối cùng, lấy một chiếc dĩa (nĩa) nhỏ để lấy hết phần hạt bên trong ra. Và thế là chúng ta thu được phần cùi ngon lành.

Your browser does not support the video tag.