Màn song ca Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh bị tấn công 'ngôn từ' gắt

Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh bị netizen tấn công bằng "ngôn từ".

Mới đây, cư dân mạng lại "đào" đoạn video sân khấu song ca của Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh lên và tràn vào bình luận với những lời lẽ không hay.