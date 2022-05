Màn rượt đuổi kịch tính đối tượng ngáo đá cầm rìu và súng xông vào sân bay làm loạn

Quản lý sân bay là ông Kittipong Kittikachorn cho hay, “Các camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ quá trình kẻ tấn công làm loạn và các nhân viên an ninh đã lái xe tuần tra để đuổi theo, cũng như chặn đường đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng mang theo hung khí, lực lượng an ninh buộc phải dùng vũ lực để trấn áp”.

Trong khi đó, qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện đối tượng Khambut có hành động hung hãn do tác động của methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá. Lực lượng chức năng thu giữ một chiếc rìu, một khẩu súng hơi, và nhiều viên ma túy đá trong người Khambut.

Trong quá trình đuổi bắt Khambut, một số nhân viên an ninh của sân bay cũng đã bị thương.

Theo Luật Hàng không của Thái Lan, những đối tượng bị cáo buộc xâm phạm khu vực cấm bên trong sân bay, và sử dụng vũ khí hay hung khí gây nguy hiểm đối với an ninh ở sân bay sẽ có thể bị kết án tử hình.