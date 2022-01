Màn rap Suboi tặng Barack Obama tưởng cho vui ai ngờ cả thế giới chú ý

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc "dậy sóng" Việt Nam và quốc tế thời điểm đó chính là giây phút rapper Suboi tự tin rap bằng tiếng Việt dành tặng Cựu Tổng thống Obama.

Cụ thể trong buổi tọa đàm, Suboi giới thiệu mình là rapper và dành câu hỏi đến Cựu Tổng thống Mỹ Obama. Trước sự thích thú với nghệ sĩ trẻ của Việt Nam, ông Obama yêu cầu cô thể hiện một đoạn ra bằng tiếng mẹ đẻ: "Trước khi trả lời, tại sao bạn không tặng tôi một đoạn rap".